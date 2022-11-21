Сборная Англии забила три безответных мяча в ворота Ирана в первом тайме матча ЧМ-2022

Завершился первый тайм матча группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Англии и Ирана.

По итогам 45 минут подопечные Гарета Саутгейта ведут в счете – 3:0. В составе национальной команды голы забили полузащитник Джуд Беллингем (35-я минута), а также нападающие Букайо Сака (43) и Рахим Стерлинг (45+1).

Отметим, что главный арбитр встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к основному времени первого тайма. В начале игры голкипер иранцев Алиреза Беиранванд получил повреждение. В последствии его заменил вратарь Хоссейн Хоссейни.