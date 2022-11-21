Англия разгромила Иран на ЧМ-2022, Сака оформил дубль

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре сборная Англии нанесла крупное поражение команде Ирана.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу англичан, в составе которых дубль оформил Букайо Сака. Еще по одному мячу в составе «львов» забили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Алекс Грилиш.

Иранцы ответили дублем Мехди Тареми.

Позже в другом матче группы В США сыграет с Уэльсом.

Напомним, накануне в матче открытия турнира Эквадор оказался сильнее Катара (2:0).

ЧМ-2022

Групповой этап, 1-й тур

Англия - Иран - 6:2 (3:0)

Голы: Беллингем, 35; Сака, 43; 62; Стерлинг, 45; Рэшфорд, 71; Грилиш, 90 - Тареми, 65; 90.

Предупреждения: Джаханбахш, 25; Пуралиганжи, 49.