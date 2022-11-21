Ван Дейк и де Йонг выйдут в стартовом составе сборной Нидерландов на матч с Сенегалом

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Сенегала в матче первого тура группы A на чемпионате мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча национальных команд состоится в понедельник, 21 ноября, в Дохе. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры назначен Вилтона Сампайо.
Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, де Лигт, Дюмфрис, Френки де Йонг, Бергейс, Гакпо, Бергвейн, Янссен.
Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Сиссе, Диалло, Гуйе, Куйяте, Менди, Сарр, Диатта, Диа.
Добавим, что в группе A помимо сборных Сенегала и Нидерландов выступают сборные Эквадора и Катара. В матчи-открытии между этими национальными командами победу одержали эквадорцы со счетом 2:0.
источник: «Советский спорт»