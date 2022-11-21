Сака прокомментировал победу сборной Англии над Ираном в первом туре ЧМ-2022

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака высказался о победе своей команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре над сборной Ирана (6:2).

Отметим, что 21-летний англичанин отметился дублем в ворота соперника.

«Не могу передать все свои эмоции. Я так горд за команду. Это особенный день для меня и для сборной. Эта победа доказывает, насколько мы хороши и на что способны. Теперь настраиваемся на матч со сборной США, там нам тоже необходима победа. Рад, что нахожусь в хорошей форме, хочу выкладываться на поле каждый матч и прибавлять», – приводит слова Сака британская пресса.

Добавим, что на данный момент сборная Англии возглавила группу B, набрав три очка. Соперники по группе, сборные США и Уэльса встретятся между собой 21 ноября. Начало – 22:00 мск.