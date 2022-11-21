Месси считает, что выступление на ЧМ-2022 – его последний шанс осуществить мечту

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от проходящего чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что для 35-летнего футболиста текущий мундиаль станет последним в карьере.

«Чувствую себя прекрасно, у меня хорошая физическая форма. У меня обнаружили ушиб, поэтому я тренировался какое-то время индивидуально, но ничего серьезного. Главное заботиться о своем здоровье, что я и делал. Уверен, что это мой последний чемпионат мира и последний шанс осуществить эту великую мечту», – приводят слова Месси испанские СМИ.

Добавим, что сборная Аргентина на текущем мировом первенстве оказалась в группе C вместе со сборными Мексики, Саудовской Аравии и Польши. 22 ноября подопечные Лионеля Скалони встретятся с «соколами».