Уткин иронично прокомментировал гнев Черданцева на ЧМ-2022

Известный блогер и комментатор Василий Уткин отреагировал на эмоции своего коллеги Георгия Черданцева, вызванные количеством добавленного времени в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 между командами Англии и Ирана.

Черданцева возмутило решение главного арбитра матча прибавить к основному времени встречи аж 24 минуты. Комментатор «Матч ТВ» отметил, что из-за этого страдает эфирная сетка.

«Вот у кого судья отнял время! Меньше времени сидеть на верблюжьем фоне в студии. Действительно, обидно!», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Добавим, что длительная задержка игры была вызвана травмой вратаря иранцев. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу англичан.