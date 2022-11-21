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Триппьер прокомментировал победу Англии над Ираном на ЧМ-2022

Британцы разгромили своего соперника в самом длинном матче в истории ЧМ.
21 ноября 2022 19:54
автор: Александр Шульгин

Защитник сборной Англии Киран Триппьер высказался о первом матче группового этапа ЧМ в Катаре, в котором его команда крупно обыграла Команду Ирана.

«Мы все на одной волне. Это хорошие три очка, но в игре были моменты, когда мы знали, что можем прибавить. Победа в первом матче всегда важна, и мы сумели её добиться. Самое главное, что мы были безупречны в нужные моменты.

Теперь нужно отдохнуть, восстановиться и сосредоточиться на следующем матче. Даже футболисты, которые вышли на поле со скамейки запасных, оказали положительное влияние на нашу игру. Мы проявили себя, и всё же можем извлечь полезную информацию из некоторых моментов», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу англичан, в составе которых дубль оформил Букайо Сака. Еще по одному мячу в составе «львов» забили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Алекс Грилиш. Иранцы ответили дублем Мехди Тареми.

Добавим, что в обще сложности к основному времени матча было прибавлено 24 минуты из-за травмы голкипера иранцев. Матч официально стал самым длинным в истории групповых этапов чемпионатов мира.

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