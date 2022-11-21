Альба назвал связку с Месси в «Барселоне» лучшей в его карьере

Защитник сборной Испании Жорди Альба поделился мнением о бывшем партнере по «Барселоне» Лионеле Месси.

Отмечается, что в период совместной игры в каталонском клубе между испанцем и аргентинцем сформировалась крепкая дружба.

«Ни для кого не секрет, что у нас с Лео отличные взаимоотношения, но на чемпионате мира мы все еще соперники, я хочу добиться победы со сборной Испании. Когда мы с Месси играли вместе за Барселону, это было нечто особенное. Наши с ним комбинации позволили забить много голов. Думаю, что это невозможно повторить с другим игроком», – приводит слова Альбы испанская пресса.

Напомним, что Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 годы. В составе сине-гранатовых он принял участие в 778 матчах, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи.