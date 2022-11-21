«Спартаку» интересен чилийский защитник Суазо

Руководство «Спартака» ищет возможность подписать левого защитника «Коло Коло» Габриэля Суазо. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Отмечается, что контракт игрока сборной Чили с клубом из Сантьяго рассчитан до конца декабря 2022 года.

Как утверждает источник, представители красно-белых в поиске усиления на левый фланг обороны. Московская команда уже контактировала с агентом 25-летнего чилийца по поводу возможного перехода его клиента.

Добавим, что в «Спартаке» отказались комментировать данный трансферный слух.

Напомним, что Суазо является воспитанником «Коло Коло». Его дебют за взрослую команду состоялся в июле 2015 года. С тех пор чилийский защитник провел 192 матча, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в два миллиона евро.