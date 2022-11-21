Тренер Ирана Кейруш: Исход матча с Англией был решен еще в первом тайме

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал крупное поражение своей команды в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«На мой взгляд, исход игры был решен еще в первом тайме при счете 0:3. Тогда нашей единственной целью оставалось получить удовольствие от игры и стараться показать свой футбол.

Уже в начале матча было очевидно, что, одна сборная показывает высококлассный футбол, а с другой стороны наши футболисты, не обладающие подобным опытом. Но мы либо побеждаем, либо учимся. Нам выпала честь многому научиться у сборной Англии и лучше подготовиться к игре с Уэльсом», - приводит слова португальского специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу англичан, в составе которых дубль оформил Букайо Сака. Еще по одному мячу в составе «львов» забили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Алекс Грилиш. Иранцы ответили дублем Мехди Тареми.

Добавим, что в обще сложности к основному времени матча было прибавлено 24 минуты из-за травмы голкипера иранцев. Матч официально стал самым длинным в истории групповых этапов чемпионатов мира.