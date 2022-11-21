Дешам доволен глубиной состава сборной Франции на чемпионате мира в Катаре 

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал причину, по которой решил не искать замену травмированному форварду Кариму Бензема на период чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что на данный момент в составе французской национальной команды насчитывается 25 футболистов.

«В нашем составе 25 отличных игроков. Нам не нужны изменения. С этими футболистами в Катаре, у нас есть все, чтобы добиться нужного результата», – приводят слова Дешама французские СМИ.

Добавим, что на текущем мировом первенстве сборная Франции сыграет в одной группе со сборными Дании, Австралии и Туниса. 22 ноября подопечные Дешама встретятся с австралийцами.