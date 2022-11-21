Голы Гакпо и Классена принесли Нидерландам победу над Сенегалом на ЧМ-2022

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Нидерландов обыграла команду Сенегала.

Встреча завершилась ос счетом 2:0 в пользу «оранжевых», в составе которых отличились Коди Гакпо, для которого этот мундиаль является дебютным, и Деви Классен.

Днем ранее в группе А Эквадор нанес поражение хозяевам турнира - Катару. Таким образом, южноамериканцы и европейцы набрали по три очка и возглавили турнирную таблицу квартета.

В следующем туре лидеры сыграют между собой, а Сенегал встретится с Катаром.

ЧМ-2022

Групповой этап, 1-й тур

Сенегал - Нидерланды - 0:2 (0:0)

Гол: Гакпо, 84; Классен, 90.

Предупреждения: Менди Н., 90; Гейе, 90 - де Лигт, 56.