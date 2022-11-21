Скалони считает, что у европейских сборных больше шансов на победу на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о проходящем чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что для аргентинской национальной команды мундиаль начнется с матча против сборной Саудовской Аравии.

«Обычно, главные фавориты не становятся чемпионами мира. Есть десять хороших сборных, которым это по силам. Большинство из них европейские. Они многого могут добиться на этом мировом первенстве. Наша команда отдаст все силы, чтобы добиться хорошего результата и порадовать наших болельщиков. Но нужно помнить, что это лишь игра, жизнь продолжается», – приводит слова тренера сборной Аргентины испанская пресса.

Добавим, что сборная Аргентины находится в группе C, где сыграет со сборными Мексики, Саудовской Аравии и Польши. Первый матч подопечных Скалони состоится 22 ноября против арабской национальной команды.