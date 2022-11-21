Фердинанд восхищен игрой Беллингема в матче сборных Англии и Ирана на ЧМ-2022

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение по поводу уровня игры полузащитника Джуда Беллингема.

Отмечается, что 19-летний хавбек отметился голом за сборную Англии в матче первого тура чемпионата мира в Катаре против сборной Ирана (6:2).

«Никто из великих полузащитников не делал такого в столь раннем возрасте. Беллингем демонстрирует зрелую игру, превосходящую его возраст. Не хочу загадывать наперед и говорить, что он так же хорош, как все великие полузащитники, но в этом возрасте никто из них не делал того, что делает он. Это потрясающе, на это хочется смотреть, как можно дольше», – приводит слова Фердинанда британская пресса.

Добавим, что Беллингем дебютировал за сборную Англии в ноябре 2020 года. За команду Гарета Саутгейта он отыграл 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.