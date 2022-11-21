Пулишич и Маккенни выйдут в стартовом составе сборной США на матч с Уэльсом

Стали известны стартовые составы сборных США и Уэльса в матче первого тура группы B на чемпионате мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча национальных команд состоится в понедельник, 21 ноября, в Аль-Райне. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры назначен Абдулрахман Аль-Джассим.
США: Тернер, Дест, Циммерман, Рим, Робинсон, Муса, Адамс, Маккенни, Пулишич, Уэа, Сарджент.
Уэльс: Хеннесси, Б. Дэвис, Родон, Мефам, К. Робертс, Ампаду, Рэмси, Н. Уильямс, Бэйл, Уилсон, Джеймс.
Добавим, что соперники американцев и валлийцев по группе уже провели свой первый матч на мировом первенстве. Сборная Англии одержала победу над Ираном со счетом 6:2.
источник: «Советский спорт»