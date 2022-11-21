Гакпо прокомментировал победу сборной Нидерландов над Сенегалом на ЧМ-2022

Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался о победе своей команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Сенегалом (2:0).

Отметим, что 23-летний нападающий открыл счет встречи на 85-й минуте.

«Мы рады этой победе. Мы долго искали возможность забить и все-таки добились результата. Приятно забить первый гол своей сборной на мундиале. Но нам есть над чем работать. Мы были недостаточны опасны с мячом. Мы должны исправить ошибки и показать лучшую игру в матче со сборной Эквадора», – приводит слова Гакпо нидерландская пресса.

Добавим, что после первого тура в группе A сборная Нидерландов, набрав три очка, возглавляет турнирную таблицу совместно со сборной Эквадора. 25 ноября южноамериканские и европейские лидеры встретятся между собой.