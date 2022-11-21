Нэвилл назвал главное преимущество сборной Англии на чемпионате мира в Катаре 

Британский эксперт Гари Невилл отметил качество запасных футболистов сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению бывшего защитника англичан, у национальной команды собралась отличная скамейка из талантливых игроков.

«Просто посмотрите на уровень игроков, которые выходят на замену. Это Грилиш, Рэшфорд и Фоден. Пугающее усиление. К примеру, у сборной Нидерландов хороший состав, однако нет никого интересного на скамейке, кроме Мемфиса Депая. Единственная проблема, которая может возникнуть перед Гаретом Саутгейтом – заиграть всех этих талантливых игроков в составе», – приводит слова Нэвилла британская пресса.

Добавим, что сборная Англии в первом туре мундиаля обыграла сборную Ирана со счетом 6:2. В следующем туре подопечные Саутгейта встретятся с американцами (25 ноября).