Луи ван Гал остался доволен победой сборной Нидерландов над Сенегалом в первом туре ЧМ-2022   

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился мнением по поводу победы своей команды в матче первого тура чемпионата мира в Катаре со сборной Сенегала (2:0).

Отметим, что в составе европейцев голами отметились форвард Коди Гакпо и полузащитник Дави Классен.

«У не думал, что мы можем проиграть. С выходом Мемфиса Депая я осознал, что мы победим. Он игрок, способный создавать опасные моменты. Пока он не в лучших кондициях, но ему удалось сыграть полчаса на высоком уровне. Посмотрим на его состояние в дальнейшем. У нас все еще есть Гакпо, он шустрый и ловкий нападающий. Он должен был забивать гораздо раньше», – приводит слова ван Гала нидерландская пресса.

Добавим, что после победы над сборной Сенегала, команда ван Гала лидирует в группе А с тремя очками. В следующем туре «летучему голландцу» предстоит встретится со сборной Эквадора (25 ноября).