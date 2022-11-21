Рафинья рассказал, как бразильцы будут праздновать свои голы на ЧМ

Полузащитник сборной Бразилии Рафинья рассказал, как игроки команды собираются отмечать на поле забитые мячи на ЧМ-2022.

«У нас уже есть около десяти танцев, подготовленных для каждого гола (улыбается). Это не для конкретных игроков. Есть танец под первый гол, второй, третий… И так до десятого. Что будет, если забьем больше десяти голов? Тогда нам придется импровизировать», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, бразильцы сыграют в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Свой первый матч пятикратные чемпионы мира проведут против команды с Балкан.