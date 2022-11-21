«Челси» не отказался от идеи покупки Захаряна 

Руководство «Челси» намерено совершить трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что в услугах 19-летнего россиянина заинтересованы и другие клубы.

Как утверждает источник, хавбек московской команды остается приоритетной целью для лондонцев. Представители «пенсионеров» хотят купить игрока на будущее. С российским футболистом связывались другие команды, однако он желает перебраться в Лондон.

Добавим, что Захарян дебютировал за взрослый состав «Динамо» в ноябре 2020 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость россиянина оценивается в 15 миллионов евро.