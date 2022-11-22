США и Уэльс сыграли вничью на ЧМ-2022, сын Веа и Бэйл забили свои первые мячи

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборные США и Уэльса сыграли вничью.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме американцев вывел вперед сын легенды «Милана» и президента Либерии Джорджа Веа - Тимоти Веа. Британцы ушли от поражения за восемь минут до конца основного времени матча: пенальти реализовал Гарет Бэйл.

Напомним, ранее в группе В Англия разгромила Иран со счетом 6:2. Таким образом, англичане остались лидерами квартета с тремя очками.

В следующем туре команда Гарета Саутгейта сыграет с США, а Иран - с Уэльсом.

ЧМ-2022

Групповой этап, 1-й тур

США - Уэльс - 1:1 (1:0)

Голы: Веа, 36 - Бэйл, 82 (с пенальти).

Предупреждения: Дест, 11; Маккени, 13; Рим, 51 - Бэйл, 40; Мефэм, 45.