Нападающий сборной США Тимоти Веа - первый после Пеле, кто забил Уэльсу на чемпионате мира

Забивший гол в ворота сборной Уэльса, нападающий национальной команды США Тимоти Веа стал первым футболистом с 1958 года, поразившим ворота валлийцев на чемпионате мира.

На мундиале 1958 года, прошедшем в Швеции, последним, кто забил сборной Уэльса был легендарный бразилец Пеле.

К слову, отцом Тимоти является экс-футболист «Монако», «ПСЖ», «Милана», «Челси», «Манчестер Сити» и «Марселя» Джордж Виа, выигравший в 1995 году «Золотой мяч», став первым игроком из Африки, получившим данную награду.

Матч Уэльса и США на чемпионате мира-2022 закончился со счетом 1:1.