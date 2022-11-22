World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Главный тренер Ирана раскритиковал болельщиков своей команды

Фанаты приехали в Катар ради политической повестки, а не футбола.
22 ноября 2022 11:05
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш раскритиковал болельщиков из своей страны за освистывание его команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Англии (2:6).

«Все итак знают о том, что происходит в нашей стране. Зачем эти люди приехали сюда, если не болеют за нас, они нам не нужны. Я горжусь, что в таких обстоятельствах моя команда забила два гола», - сказал Кейруш журналистам.

Во втором туре сборная Ирана сыграет с Уэльсом, а команда Англии против США. Матчи пройдут 25 ноября.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022, не включив в список сборную Португалию
Звезда мирового футбола назвал пять национальных команд.
22.11.2022 11:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Главный тренер Ирана раскритиковал болельщиков своей команды
Фанаты приехали в Катар ради политической повестки, а не футбола.
22.11.2022 11:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
ФИФА заставила сборную Бельгии убрать с футболок надпись Love
Изображение связано с музыкальным фестивалем, поддерживающим инклюзивность.
22.11.2022 08:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий сборной США Тимоти Веа - первый после Пеле, кто забил Уэльсу на чемпионате мира
Валлийцы 64 года не участвовали на главном турнире национальных команд.
22.11.2022 08:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
США и Уэльс сыграли вничью на ЧМ-2022, сын Веа и Бэйл забили свои первые мячи
Валлийцы смогли уйти от поражения в конце встречи.
22.11.2022 00:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Челси» не отказался от идеи покупки Захаряна 
19-летний игрок хочет перебраться в Лондон.
21.11.2022 23:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рафинья рассказал, как бразильцы будут праздновать свои голы на ЧМ
Команда провела закрытую тренировку накануне первых матчей.
21.11.2022 22:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Луи ван Гал остался доволен победой сборной Нидерландов над Сенегалом в первом туре ЧМ-2022   
Оранжевые одержали победу над африканцами со счетом 2:0.
21.11.2022 22:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нэвилл назвал главное преимущество сборной Англии на чемпионате мира в Катаре 
Экс-футболист восхищен глубиной состава английской сборной.
21.11.2022 22:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гакпо прокомментировал победу сборной Нидерландов над Сенегалом на ЧМ-2022
Подопечные Луи ван Гала одержали победу над южноамериканцами со счетом 2:0.
21.11.2022 21:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Месси обязательно забьет саудитам, Австралия может победить Францию». Прогнозы Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия.
От Валенсии до Бэйла: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Веа все-таки сыграл на ЧМ — и даже забил! Как сын президента Либерии едва не принес США победу над Уэльсом (видео)
Одним из героев матча группы В ЧМ-2022 между США и Уэльсом (1:1) стал Тимоти Веа - сын легендарного Жоржа Веа, обладателя «Золотого мяча»-1995, которому так и не довелось принять участие в чемпионате мира.
Шаманы наколдовали не то! Как невезучий Сенегал продолжил терять лидеров и отдал равный матч Нидерландам (видео)
Во втором матче группы А на ЧМ-2022 голландцы с большим трудом дожали в концовке чемпионов Африки (2:0).
Вот так чудеса! Англия забила Ирану шесть мячей, Кейн — ни одного, а судья добавил 27 минут
В стартовом матче группы В на чемпионате мира сборная Англии разгромила иранцев (6:2), при этом главный бомбардир британцев Гарри Кейн голами не отметился.
Катар не прогнулся! Как шейхи и ФИФА лишили Кейна и компанию «радужной акции»
В матче Англия - Иран все-таки не состоялась акция, которой британцы пугали организаторов чемпионата мира.
Человек, обыгравший время! Как Джокович доказал, что он все еще лучший теннисист планеты
Итоговый турнир АТР завершился убедительной победой серба Новака Джоковича над норвежцем Каспером Руудом, которая подвела логичную черту под сезоном-2022.
Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 22.11.2022
22 ноября на старт ЧМ-2022 в Катаре выходят фавориты аргентинцы и действующие чемпионы мира французы. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
15 человек набрали максимальные 8 очков за матч Катар — Эквадор! Подключайтесь к конкурсу прогнозов на ЧМ-2022
«Плеймейкер» во время чемпионата мира по футболу в Катаре разыгрывает 200 тысяч рублей в рамках конкурса футбольных прогнозистов. Турнир стартовал, но подключиться к нашему соревнованию можно в любой момент - вплоть до заключительного дня ЧМ-2022.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 21.11.2022: на кону 4 350 000 рублей!
21 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика