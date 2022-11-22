Главный тренер Ирана раскритиковал болельщиков своей команды

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш раскритиковал болельщиков из своей страны за освистывание его команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Англии (2:6).

«Все итак знают о том, что происходит в нашей стране. Зачем эти люди приехали сюда, если не болеют за нас, они нам не нужны. Я горжусь, что в таких обстоятельствах моя команда забила два гола», - сказал Кейруш журналистам.

Во втором туре сборная Ирана сыграет с Уэльсом, а команда Англии против США. Матчи пройдут 25 ноября.