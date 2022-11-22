Паредес, Месси и Ди Мария выйдут в старте сборной Аргентины на матч против Саудовской Аравии

Сборные Аргентины и Саудовской Аравии назвали стартовые составы на матч первого тура группы С чемпионата мира-2022.
Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Гомес, Месси, Ди Мария, Мартинес.
Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Малки, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.
Игра между командами пройдет в Лусаиле, позже также сегодня, 22 ноября, состоится второй матч группы С, в котором сыграют Мексика и Польша.
источник: «Советский спорт»