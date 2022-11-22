Паредес, Месси и Ди Мария выйдут в старте сборной Аргентины на матч против Саудовской Аравии

Веа все-таки сыграл на ЧМ — и даже забил! Как сын президента Либерии едва не принес США победу над Уэльсом (видео)

Одним из героев матча группы В ЧМ-2022 между США и Уэльсом (1:1) стал Тимоти Веа - сын легендарного Жоржа Веа, обладателя «Золотого мяча»-1995, которому так и не довелось принять участие в чемпионате мира.