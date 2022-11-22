Акинфеев остался в запасе ЦСКА в матче ФОНБЕТ Кубка России

Московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал» опубликовали стартовые составы на матч пятого тура в группе D группового этапа ФОНБЕТ Кубка России (путь РПЛ).
ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мухин, ОБляков, Ермаков, Заболотный.
Основной голкипер армейцев Игорь Акинфеев остался в запасе.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бевеев, Ранджелович, Сунгатулин, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви
После четырех туров у ЦСКА и «Урала» по 9 очков, у «Торпедо» - шесть очков, у «Сочи» очков нет.
Матч в Екатеринбурге начнется в 15 часов по московскому времени.
источник: «Советский спорт»