Акинфеев остался в запасе ЦСКА в матче ФОНБЕТ Кубка России

Московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал» опубликовали стартовые составы на матч пятого тура в группе D группового этапа ФОНБЕТ Кубка России (путь РПЛ).

ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мухин, ОБляков, Ермаков, Заболотный.

Основной голкипер армейцев Игорь Акинфеев остался в запасе.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бевеев, Ранджелович, Сунгатулин, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви

После четырех туров у ЦСКА и «Урала» по 9 очков, у «Торпедо» - шесть очков, у «Сочи» очков нет.

Матч в Екатеринбурге начнется в 15 часов по московскому времени.