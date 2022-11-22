Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в первом туре чемпионата мира в Катаре

Сборная Аргентины проиграла в матче первого тура группового этапа чемпионата мира команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

На 10-й минуте с пенальти, назначенного после просмотра VAR, забил капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

Также в первом тайме три мяча аргентинцев были отменены из-за офсайдов, один - у Месси, два - у Лаутаро Мартинеса. При этом главный судья Славко Винчич только один раз воспользовался видеопомощником при отмене гола.

Однако голы Салеха Аль-Шехри на 48-й и Салема Аль-Давсари на 53-й минутах перевернули ход матча во второй половине игры.

Во втором туре сборная Саудовской Аравии сыграет с Польшей, а команда Аргентины - против Мексики. Оба матча пройдут 26 ноября.

Чемпионат мира

Группа С

1-й тур

Аргентина - Саудовская Аравия - 1:2 (1:0)

Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48; С. Аль-Давсари, 53