В матче ФОНБЕТ Кубка России «Урал» - ЦСКА после первого тайма нулевая ничья

Счет после первого тайма матча пятого тура группового этапа Кубка России по футболу (путь РПЛ) в группе D между «Уралом» и ЦСКА ничейный – 0:0.

На 22-й минуте судья Артем Чистяков увидел игру рукой в штрафной площади гостей со стороны защитника армейцев, но система VAR это не подтвердила. Меньше чем через десять минут такой же эпизод произошел уже в штрафной «Урала». Решение VAR было аналогичным – пенальти не назначать.

Матч пятого тура группового этапа проходит в Екатеринбурге. Обе команды после четырех игр набрали по девять очков. В предыдущей личной встрече двух клубов в рамках пути РПЛ сильнее оказались армейцы.