«Краснодар» интересуется тренером «Сочи» Гараниным

«Краснодар» интересуется тренером «Сочи» Вадимом Гараниным, сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, что Гаранин перешел в «Сочи» перед началом текущего сезона, но из-за отсутствия соответствующей лицензии не может занимать пост главного тренера.

Тот же источник в начале ноября сообщил, что Гаранин был отстранен от работы с «Сочи» из-за неудовлетворительных результатов.

Теперь же им предметно интересуется «Краснодар», возможно, наставнику лично звонил президент клуба Сергей Галицкий.

«Быки» также не объявляли об увольнении Александра Сторожука с поста главного тренера.