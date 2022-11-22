Василий Уткин: Тренер Саудовской Аравии может больше никогда не работать

Известный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал победу Саудовской Аравии над Аргентиной в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар теперь может уже никогда не работать! Его жизнь удалась.

Что, завидно? Ну, обыграйте Саудовской Аравией Аргентину с Месси. И носите отныне батистовые портянки, и закусывайте пастис комариными бровями в сметане…», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Саудовской Аравии. Счет открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти, однако соперник сумел одержать волевую победу.