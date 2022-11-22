«Челси» и «Динамо» возобновят переговоры о трансфере Захаряна в начале 2023 года

«Челси» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, лондонский клуб возобновит переговоры с руководством бело-голубых в начале 2023 года.
Напомним, летом 2022-го «синие» пытались подписать игрока, однако, трансфер не состоялся из-за проблем с перечислением денег на счет московского клуба.
Ранее 19-летний Захарян заявил, что по-прежнему мечтает о переходе в «Челси» и готов уйти в эту команду в любое время.
источник: «Советский спорт»