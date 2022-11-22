«Реал» не будет зимой искать замену Бензема

Руководство мадридского «Реала» не будет подписывать нового нападающего в зимнее трансферное окно вместо Карима Бензема, сообщают испанские СМИ.

Тем не менее, по данным источника, руководство клуба обеспокоено чередой травм француза, получившего в этом году «Золотой мяч».

С начала сезона, травмы преследуют игрока, и он вынужден был пропускать игры. Бензема получил вызов в сборную Франции, предварительно пропустив ряд игр «Реала» из-за мышечной усталости четырехглавой мышцы левого бедра. На тренировке француз почувствовал боль, у него была диагностирована травма прямой мышцы бедра и он покинул лагерь национальной команды.

По данным источника, руководители клуба полагают, что во второй половине сезона Бензема наберет форму, а пока тренер «Реала» Карло Анчелотти будет наигрывать Родриго на данной позиции.

В текущем сезоне Бензема провел за «Реал» 12 матчей, забив 6 голов и сделав одну результативную передачу.