«Урал» в серии пенальти обыграл ЦСКА в ФОНБЕТ Кубке России

В матче пятого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России екатеринбуржский «Урал» на своем поле одолел ЦСКА.
Основное время завершилось вничью 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева (5:4).
«Урал» набрал 11 очков и единолично возглавил турнирную таблицу группы D. ЦСКА с десятью очками остался на второй строчке.
В заключительном туре команда Виктора Гончаренко 26 ноября на выезде сыграет против московского «Торпедо». Армейцы в этот же день отправятся в гости к «Сочи».
источник: «Советский спорт»