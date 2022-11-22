Заурбек Плиев: Хочу, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022

Левый защитник «Уфы» Заурбек Плиев рассказал о том, какую сборную планирует поддерживать на чемпионате мира-2022.

Напомним, что мировое первенство в Катаре стартовало 20 ноября.

– После тренировок, буду смотреть ЧМ и болеть за Аргентину. Хочу, чтобы Месси выиграл. Англия и Бельгия мне тоже симпатичны, - сказал Плиев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Добавим, что во вторник, 22 ноября, Аргентина потерпела сенсационное поражение от Саудовской Аравии со счетом 1:2. В этой игре забитым мячом отличился форвард Лионель Месси.