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Заурбек Плиев: Хочу, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022

Также футболист уфимцев симпатизирует национальным командам Англии и Бельгии.
22 ноября 2022 18:30
автор: Дарья Савинова

Левый защитник «Уфы» Заурбек Плиев рассказал о том, какую сборную планирует поддерживать на чемпионате мира-2022.

Напомним, что мировое первенство в Катаре стартовало 20 ноября.

– После тренировок, буду смотреть ЧМ и болеть за Аргентину. Хочу, чтобы Месси выиграл. Англия и Бельгия мне тоже симпатичны, - сказал Плиев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Добавим, что во вторник, 22 ноября, Аргентина потерпела сенсационное поражение от Саудовской Аравии со счетом 1:2. В этой игре забитым мячом отличился форвард Лионель Месси.

источник: «Советский спорт»
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