В Германии планируют подать в суд на ФИФА за запрет символики ЛГБТ на ЧМ

Немецкий футбольный союз планирует обратиться в CAS с целью проверки законности решения ФИФА запретить символику движения ЛГБТ на ЧМ-2022.

«ФИФА запретила нам демонстрировать символ разнообразия и прав человека. Они объединили этот запрет с угрозами спортивных санкций, не уточнив их. DFB планирует проверить, были ли действия ФИФА законными», - приводит немецкая пресса слова представителя союза Штеффена Симона.

Напомним, капитаны ряда европейских сборных анонсировали выход на поле с повязками в цветах радуги и надписью One Love в поддержку движения ЛГБТ. Однако ФИФА, узнав об их намерениях, запретил использовать любую атрибутику, содержащую политическую пропаганду.

Также футбольная федерация согласовала с организаторами турнира запрет на продажу пива на стадионах во время матчей.