Защитник «Уфы» Заурбек Плиев: Самое сложное в Первой лиге – это дороги и перелеты

Защитник «Уфы» Заурбек Плиев высказался об уровне команд в Первой лиге.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 клуб из Башкортостана вылетел из РПЛ. В стыковых матчах коллектив уступил «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч).

– В Первой лиге не скажу, что прям тяжело. Много опытных игроков в разных командах. Сломя голову никто не бежит. Самое сложное – это дороги и перелеты. Изначально задачей перед стартом чемпионата был выход в РПЛ. Сейчас все труднее: набирать очки, побеждать, – сообщил Плиев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Добавим, что после 19 сыгранных туров подопечные Арслана Халимбекова занимают 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков.