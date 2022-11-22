Заурбек Плиев: У Захаряна, Гладышева и Макарова есть все, чтобы уехать в Европу

Левый защитник «Уфы» Заурбек Плиев, ранее выступавший за «Динамо», рассказал, кто из футболистов московского клуба может проявить себя в европейских чемпионатах.

– В «Динамо» могу выделить Захаряна, Гладышева и Макарова. У них есть все, чтобы уехать в Европу. Надеюсь, так и будет, – сообщил Плиев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Ранее в СМИ появилась информация, что хавбек бело-голубых Арсен Захарян по-прежнему входит в сферу интересов «Челси». Отмечалось, что лондонский клуб планирует возобновить переговоры по трансферу игрока в начале 2023 года.