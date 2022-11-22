Заурбек Плиев: Была мечта сыграть с братом в одной команде

Защитник «Уфы» Заурбек Плиев раскрыл подробности своего перехода в клуб из Башкортостана.

Отметим, что осенью этого года 31-летний футболист пополнил состав уфимцев на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2023/24. С 2020 года в команде выступает его родной брат – Константин.

– Брат сыграл основную роль в переходе. На тот момент мы общались с Поповым и Газизовым. Все прошло быстро, сразу прилетел в Уфу и стал готовиться к первой игре. Мы впервые играем вместе с Константином на профессиональном уровне. И это была цель, мечта сыграть с братом в одной команде. Надеюсь, сыграем вместе в РПЛ, – сообщил Плиев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Добавим, что после 19 сыгранных туров подопечные Арслана Халимбекова занимают 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков.