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«Пари НН» обыграл «Химки» в ФОНБЕТ Кубке России и возглавил свою группу

Вторая встреча вторника завершилась только в серии пенальти.
22 ноября 2022 19:45
автор: Александр Шульгин

В матче пятого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России «Пари НН» на своем поле обыграл подмосковные «Химки».

Основное время завершилось вничью 1:1. На гол нижегородца Александра Руденко незадолго до перерыва гости ответили точным ударом Виктора Александрова во втором тайме.

В серии пенальти удача улыбнулась хозяевам, одержавшим победу со счетом 3:1.

«Пари НН» набрал десять очков и вышел на первое место в группе А. «Химки» с одним очком остались на последней строчке.

23 ноября в этом квартете пройдет еще один поединок: «Краснодар» на своем поле примет московский «Локомотив».

источник: «Советский спорт»
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