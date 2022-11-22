Заурбек Плиев: Большой объем работы в сборной России выполняют Захарян, Джикия, Фомин и Кузяев

Экс-защитник «Динамо» Заурбек Плиев, в данный момент выступающий за «Уфу», рассказал о том, кого он может выделить в составе сборной России по итогам товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

Отметим, что обе встречи подопечные Валерия Карпина сыграли вничью 0:0. Матчи проходили в Душанбе и Ташкенте 17 и 20 ноября соответственно.

– Учитывая последние матчи, то большой объем работы делают Захарян, Джикия, Фомин и Кузяев. Почему именно они?Это и так понятно. Об этом говорят эксперты, которые обсуждают матчи РПЛ и сборной, – сообщил Плиев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.