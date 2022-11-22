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В Саудовской Аравии объявлен выходной после победы сборной над Аргентиной на ЧМ-2022

Матч первого тура группового этапа мундиаля между саудовцами и аргентинцами завершился со счетом 2:1.
22 ноября 2022 20:27
автор: Глеб Шевяков

В Саудовской Аравии объявили выходной в честь победы национальной команды над сборной Аргентины (2:1) в рамках первого тура чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает американская пресса.

Отметим, что в составе аравитян голами отметились Салех аш-Шехри и Салем Аль-Досари. Соперник ответил реализованным пенальти Лионеля Месси.

Как утверждает источник, президент арабской страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд принял решение устроить выходной 23 ноября для всех жителей своего региона после сенсационного результата сборной.

Добавим, что для сборной Саудовской Аравии эта победа стала четвертой во всех чемпионатах мира. В данный момент подопечные Эрве Ренара занимают первую строчку в группе C. 26 ноября команда встретится со сборной Польши.

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