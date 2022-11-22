«Арсенал» хочет подписать бразильского полузащитника Данило 

Руководство «Арсенала» заинтересовано в услугах полузащитника «Палмейрас» Данило дос Сантоса. Об этом сообщают американские СМИ.

Отмечается, что в охоте за 21-летним футболистом принимают участие «Аякс» и «Монако».

Как утверждает источник, представители лондонской команды находятся в переговорах с агентом бразильского футболиста и планируют сделать официальное предложение в начале зимнего трансферного окна. Трансфер хавбека может обойтись в 24 миллиона евро.

Добавим, что Данило выступает за «Палмейрас» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 56 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с бразильской командой рассчитан до декабря 2026 года.