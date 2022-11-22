«Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду больше не является игроком «Манчестер Юнайтед». Сегодня, 22 ноября, английский клуб объявил о расторжении контракта с нападающим.

«Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию, решение вступает в силу незамедлительно.

Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух периодов игры за команду, за которые он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», – сказано в заявлении пресс-службы.

Таким образом, «МЮ» отреагировал на скандальное интервью футболиста, в ходе которого он заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага, поскольку тот не уважает его. Кроме того, португалец обвинил руководство клуба в предательстве, а также подчеркнул, что английский гранд застрял в развитии.