Польша сыграла вничью с Мексикой, Левандовски не забил пенальти

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Польши сыграла вничью с командой Мексики.

Встреча завершилась безголевой ничьей. На 58-й минуте Роберт Левандовски не смог реализовать пенальти: голкипер мексиканцев Гильермо Очоэ, для которого текущий мундиаль стал уже пятым, угадал направление удара и отбил мяч.

Таким образом, неожиданным лидером группы С стала сборная Саудовской Аравии, сенсационно обыгравшая Аргентину (2:1). По одному очку у Мексики и Польши, команда Лионеля Месси замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре Аргентина сыграет с Мексикой, а Польша - с Саудовской Аравией.