Милинкович-Савич назвал главную цель сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре

Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич высказался о перспективах своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению хавбека, сербам по силам выйти из группы.

«Мы должны реалистично смотреть на вещи и быть сконцентрированными, такое отношение помогло нам добиться результата во время отборочного этапа. Нам необходимы победы и сейчас наша главная цель – это выйти из группы. Оглядываясь на предыдущие выступления, уверен, что мы можем это сделать», – приводит слова Милинковича-Савича итальянская пресса.

Добавим, что сборная Сербии начнет свое выступление на мундиале в группе G, где встретится со сборными Бразилии, Швейцарии и Камеруна. 24 ноября подопечные Драгана Стойковича сыграют с бразильцами.