Жиру и Мбаппе выйдут в стартовом составе сборной Франции на матч с Австралией

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Австралии в матче первого тура группы D на чемпионате мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча национальных команд состоится во вторник, 22 ноября, в Аль-Вакре. Начало – в 22:00 мск.
Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Лукас Эрнандес, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.
Австралия: Мэтью Райан, Натаниэль Аткинсон, Гарри Суттар, Кай Роулес, Азиз Бехич, Аарон Муй, Райли Макгри, Джексон Ирвайн, Крейг Гудвин, Мэтью Леки, Митчелл Дюк.
Добавим, что соперники французов и австралийцев по группе уже отыграли свой первый матч на мундиале. Встреча между сборными Дании и Туниса завершилась нулевой ничьей.