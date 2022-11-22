Жиру и Мбаппе выйдут в стартовом составе сборной Франции на матч с Австралией

Хороший ты мужик, Роберт, но не орел! Как Польша и Мексика сыграли вничью, а Левандовски не реализовал пенальти (видео)

Поляки и мексиканцы не смогли выявить сильнейшего в матче 1-го тура ЧМ-2022 в группе С (0:0), а Роберт Левандовски снова не забил на чемпионатах мира.