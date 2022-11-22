Адвокат Добровинский: Роналду знает, что делает

Известный юрист Александр Добровинский прокомментировал по просьбе «Советского спорта» сегодняшний поворот в судьбе нападающего Криштиану Роналду, с которым «Манчестер Юнайтед» расторг контракт.

– Криштиану Роналду – миллиардер, и живет не стесняясь своих денег. Его интервью и последующий за ним разрыв контракта с клубом только будет способствовать его уверенности.

Все будут говорить, что он все может, что наплевал на контракт. И как следствие, будут новые рекламные договоры и контракты. Роналду очень хорошо знает, что делает, – сказал Добровинский.