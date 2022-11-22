Дмитрий Булыкин: Когда играешь против Таджикистана, то оценивать футболистов сборной сложно

«Я ждал победы. Думаю, как и вся наша страна ждала победы сборной. Все-таки у нас нет практически никаких соревнований на международной арене, поэтому все ждали хорошей игры, голов, победы, чтобы порадоваться.

Когда играешь против Таджикистана, то оценивать футболистов сборной сложно. Я бы не стал кого-то отдельно выделять, а настраивал бы команду на следующую игру.

Думаю, что поле не сильно повлияло на итоговый результат. Многие мысленно уже ушли в отпуск, уже где-то на отдыхе, поэтому последняя игра за сборную получилась такой. Хотелось бы побольше мотивации и победы в следующей игре», — заявил Булыкин «Газете.Ru».