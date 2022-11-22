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Переговоры «Борнмута» и Марсело Бьелсы провалились 

Аргентинский специалист находится без клуба с февраля 2022 года. 
22 ноября 2022 22:12
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Борнмута» не смогло договориться о назначении главным тренером команды Марсело Бьелсу. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что английский клуб находится в поисках наставника с ноября 2022 года.

Как утверждает источник, затяжные переговоры с бывшим тренером «Лидса» не увенчались успехом. Теперь исполняющий обязанности главного тренера Гари О’Нил может стать постоянным наставником черно-красных.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Англии «Борнмут» занимает 14 строчку, имея в своем активе 16 очков. «Вишни» одержали всего четыре победы за 16 туров АПЛ.

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Переговоры «Борнмута» и Марсело Бьелсы провалились 
Аргентинский специалист находится без клуба с февраля 2022 года. 
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