Вратарь сборной Бразилии Эдерсон мечтает о трофее ЧМ-2022 

Голкипер сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Эдерсон поделился ожиданиями от выступления своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению 29-летнего игрока, бразильцам необходим менталитет победителей.

«Мы понимаем, насколько этот турнир сложный, но у нас собрался отличный коллектив, способный добраться до финала и выиграть его. Нам нужно иметь менталитет победителей, это позволит реализовать мечту в реальность. Каждый футболист мечтает от том, чтобы поднять этот трофей со своей сборной. Думая о мундиале, я представляю как Бразилия становится чемпионом мира», – приводит слова Эдерсона пресс-служба «Манчестер Сити».

Добавим, что сборная Бразилии находится в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном. 24 ноября подопечные Тите встретятся с сербами.