Торрейра заявил, что сборная Уругвая серьезно подойдет к любому сопернику на ЧМ-2022

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Уругвая Лукас Торрейра поделился мнением об уровне сборной Южной Кореи.

Отметим, что азиатская национальная команда станет первым соперником для южноамериканцев на чемпионате мира в Катаре.

«Это злой и серьезный противник. Мы оценили эту команду, знаем их сильные и слабые стороны. Будем стараться показывать качественный уровень игры на поле. Матч длится 90 минут, за это время может случится всякое. Но мы всегда подходим с серьезным настроем к каждой встрече и не можем позволить себе недооценку соперников», – приводят слова Торрейры испанские СМИ.

Напомним, что матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Южной Кореи состоится 24 ноября. В тот же день соперники по группе H – португальцы встретятся с ганцами.