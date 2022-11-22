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Торрейра заявил, что сборная Уругвая серьезно подойдет к любому сопернику на ЧМ-2022

24 ноября уругвайцы проведут свой первым матч на мундиале против сборной Южной Кореи.
22 ноября 2022 22:51
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Уругвая Лукас Торрейра поделился мнением об уровне сборной Южной Кореи.

Отметим, что азиатская национальная команда станет первым соперником для южноамериканцев на чемпионате мира в Катаре.

«Это злой и серьезный противник. Мы оценили эту команду, знаем их сильные и слабые стороны. Будем стараться показывать качественный уровень игры на поле. Матч длится 90 минут, за это время может случится всякое. Но мы всегда подходим с серьезным настроем к каждой встрече и не можем позволить себе недооценку соперников», – приводят слова Торрейры испанские СМИ.

Напомним, что матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Южной Кореи состоится 24 ноября. В тот же день соперники по группе H – португальцы встретятся с ганцами.

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